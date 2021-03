Op de A7 nabij Marum heeft woensdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden waarbij zeker vier voertuigen betrokken waren. De politie spreekt van meerdere gewonden. Zeker twee betrokkenen raakten zwaargewond.

Volgens de politie Groningen was er mogelijk sprake van een spookrijder. Dat moet nog nader onderzocht worden. "Voorlopig is onze inzet gericht op de directe hulpverlening." Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk moet nog opgestart worden.

Een woordvoerder meldt in gesprek met NU.nl dat een melding van een ongeluk met vier auto's binnenkwam. Daarop is de hulpverlening direct opgeschaald. Zo zijn onder andere een ambulancehelikopter, de brandweer en meerdere ambulancewagens aanwezig.

Op de A7 ontstond na het ongeluk een file. Auto's worden momenteel door de politie van de snelweg begeleid. De A7 is voorlopig afgesloten. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om via de A28 of A32 om te rijden.