De 23-jarige Lale Gül wordt sinds de verschijning van haar boek Ik ga leven ernstig bedreigd. Zeki Baran, PvdA-bestuurslid in Rotterdam en voorzitter van het Inspraakorgaan Turken, noemde de timing van het boek "heel toevallig, zo vlak voor de verkiezingen", maar spreekt tegenover NU.nl nu van een vergissing. "Ze moet respect en hulp krijgen van de Turkse gemeenschap."

In haar boek zet Gül zich af tegen haar orthodox-islamitische jeugd in Amsterdam-West. Op de publicaties volgden heftige reacties, vooral ook nadat ze in verschillende talkshows optrad, zo vertelde de schrijfster eerder aan NU.nl. Gül ontving haatmail, een foto van een vuurwapen en bedreigingen, maar de afgelopen dagen kwamen er ook van alle kanten steunbetuigingen.

De petitie Laat Lale Vrij werd getekend door onder meer demissionair premier Mark Rutte, D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, Kamervoorzitter Khadija Arib en tal van schrijvers.

'Bedoeld om Turkse gemeenschap boos te maken'

Opvallende dissonant was Baran, voorzitter van het Inspraakorgaan Turken, de instantie die namens de Turkse gemeenschap met de overheid overlegt. Hij zei vorige week zaterdag in NRC Handelsblad dat hij weliswaar van mening is dat iedereen moet vinden wat hij of zij vindt, maar noemde het opvallend dat het boek net voor de verkiezingen uitkomt. De publicatiedatum was volgens hem geen toeval, maar bedoeld om "de Turkse gemeenschap boos te maken, want dat levert de rechtse partijen stemmen op".

Op de uitspraken volgden veel reacties. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz noemde de opmerking van Baran dinsdag bij Goedemorgen Nederland "walgelijk". Yesilgoz: "In plaats van achter de jonge schrijfster te gaan staan, ga je zeggen: er zit een politieke agenda achter."

Ook NRC-columniste Aylin Bilic maakt zich boos. "Denkt Zeki Baran dat hij in Turkije leeft of zo? Heeft niemand hem kunnen tegenhouden met zijn complottheorie en zonder gêne zo'n complot ook nog eens linken aan Lale?" schreef zij op Twitter.

'Ik heb mij vergist'

Baran heeft zich vergist, zegt hij woensdag tegen NU.nl in zijn hoedanigheid als voorzitter van het inspraakorgaan. "Ik had gehoord dat het boek al in 2019 was geschreven, maar waarschijnlijk heb ik mij vergist. Wat ik bedoel te zeggen, is dat ik het jammer vind dat het zo vlak voor de verkiezingen niet mogelijk is om een goede discussie te voeren over het boek."

Baran steunt de schrijfster en zegt de petitie ook te zullen ondertekenen. "Ik heb altijd respect voor Lale Gül gehad en sta pal achter wat zij heeft geschreven. Ze moet respect en hulp krijgen van Turkse Nederlanders en de Turkse gemeenschap. We moeten in dit land in vrijheid kunnen leven en Lale Gül moet kunnen schrijven wat ze wil. Op dit moment ben ik voor mijn werk in het buitenland, maar als ik terug ben zal ik haar bellen en zeggen: Lale, ik sta pal achter je."