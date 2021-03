Leon van Kleef, de advocaat van Richard R., heeft woensdag bepleit dat de stellige overtuiging van het Openbaar Ministerie (OM) dat zijn cliënt een grote speler in de onderwereld is, tot tunnelvisie heeft geleid. Maandag hoorde 'Rico de Chileen' veertien jaar tegen zich eisen voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

"Er is naar een doel geredeneerd vanuit een vaststaande overtuiging", aldus Van Kleef. Flarden van communicatie die zijn toegeschreven aan zijn cliënt en andere criminelen, zijn volgens de advocaat door het OM gepresenteerd als onderbouwing van de verdenking, maar missen volgens hem context of zijn incompleet.

De advocaat twijfelt of de rechtbank überhaupt wel tot een oordeel kan komen over of zijn cliënt leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie met als oogmerk drugshandel en liquidaties, omdat hij niet voor deze verdenking is uitgeleverd. R. werd in 2017 aangehouden in Chili en een jaar later naar Nederland gebracht.

Het OM mag iemand niet vervolgen voor een verdenking waarvoor iemand niet is uitgeleverd. Volgens Van Kleef is daar in deze zaak sprake van en heeft het OM recht op vervolging verspeeld.

Volgens advocaat blijft er weinig over van verdenking

Het OM maakte maandag na een twee dagen durend betoog duidelijk dat het R. als spil in de internationale drugshandel ziet en dat hij de opbrengsten daarvan op geraffineerde wijze heeft witgewassen. Concurrenten in die drugshandel of rivalen zouden uit de weg moeten worden geruimd.

"En wat is er onder de streep nou concreet overgebleven van die verdenking?", vroeg Van Kleef zich af. Volgens de advocaat is dat vrij weinig en zou R. daarom op de meeste punten moeten worden vrijgesproken.

Donderdag mogen het OM en Van Kleef nog een keer op elkaars standpunten reageren en krijgt R. het laatste woord. De rechtbank doet op 10 mei uitspraak in deze zaak.