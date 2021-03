De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat ongeveer 60 tot 70 procent van de verkeerde briefstemmen alsnog kan worden toegelaten, zo bevestigt een woordvoerder dinsdagavond aan NU.nl na berichtgeving van NOS.

De schatting is gebaseerd op een eerste inventarisatie onder een aantal gemeenten.

Meerdere gemeenten constateerden de afgelopen dagen dat er veel problemen waren met poststemmen. Onder meer de Noord-Brabantse gemeente Bernheze ontving enveloppen met daarin zowel een stempas als een stembiljet. Daardoor was zo'n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig.

Ook andere gemeenten hebben dergelijke signalen, schreef Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister heeft daarom in overleg met de Kiesraad en de Raad van State de procedure aangepast: ook de envelop met het stembiljet mag worden geopend als wordt vermoed dat de stempas hierin zit.

30 tot 40 procent van de gevallen kan ondanks de gewijzigde regels alsnog niet worden meegenomen, zegt Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en woordvoerder verkiezingen namens de VNG tegen NOS. "Er zijn mensen die bijvoorbeeld een stempas hebben ingeleverd zonder stembiljet", aldus Verhoeve.

Naar schatting gaat het om enkele tienduizenden stemmen.

