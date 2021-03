Tegen de Haagse politie zijn sinds het uit de hand gelopen protest op het Malieveld zes aangiftes gedaan. De politie ontving daarnaast 120 klachten over politiegeweld, zo meldt een woordvoerder dinsdag.

Volgens de politiewoordvoerder is het merendeel van de klachten afkomstig van mensen die zondag niet bij de demonstratie aanwezig waren.

Niet alleen demonstranten doen aangifte. Ook een hondengeleider van de politie heeft aangifte gedaan, omdat hij en zijn hond werden bekogeld en in het nauw gedreven door demonstranten. De agent zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Politiechef Paul van Musscher zegt tegen Omroep West dat nog meer agenten aangifte gaan doen.

De politie in Den Haag zegt veel vragen te krijgen over het optreden tijdens de demonstratie tegen de coronamaatregelen. De politie heeft daarom een pagina gelanceerd met de meest gestelde vragen en een klachtenformulier. Dergelijke klachten worden in eerste instantie behandeld door een speciale afdeling van de politie, de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit, Klachten), licht het OM toe.

In de reeks antwoorden staat onder meer dat er ook geweld is gebruikt tegen de politie. "Dit begon met laserpennen, waardoor één agent oogletsel heeft opgelopen, gevolgd door gooien met zwaar vuurwerk, dreigen met dikke stroomkabels (een slagwapen dat zich makkelijk laat verbergen onder kleding) en een vechthond. Op die momenten doen we een stap naar voren om de orde te handhaven", aldus de politie.

Amnesty International roept OM op onderzoek te doen

Amnesty International roept het Openbaar Ministerie en de Haagse burgemeester Jan van Zanen op onderzoek te doen naar het optreden van de politie, maar doet zelf geen aangifte. Dat is aan de slachtoffers, zegt een woordvoerder van Amnesty.

De organisatie liet maandag al weten dat beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld. "Meerdere agenten sloegen mensen met de wapenstok op het hoofd. Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen", stelt Amnesty op Twitter.

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het nog te vroeg om te kunnen zeggen of justitie een strafrechtelijk onderzoek begint naar het politiegeweld. "De politie is bezig de feiten en omstandigheden van de incidenten op een rij te zetten. Daarbij kijkt het OM mee", reageert het OM.