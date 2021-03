Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dinsdag voor voedingssupplementen en thee met sint-janskruid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het kruidenpreparaat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zo meldt het RIVM.

Mensen gebruiken kruidenpreparaten met sint-janskruid bijvoorbeeld om beter te kunnen slapen. Het is onbekend hoeveel mensen het gebruiken.

Het RIVM deed in 2015 ook al onderzoek, en stelde toen al dat het kruid zeker in combinatie met geneesmiddelen werd afgeraden. "Het vermindert bijvoorbeeld de werking van chemotherapie of middelen tegen schimmel- of virusinfecties", concludeerde het instituut toentertijd. Uit een nieuwe studie blijkt nu echter dat het gebruik van sint-janskruid ook zonder combinatie met medicijnen schadelijk kan zijn.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Systeem (NVIS) en bijwerkingencentrum Lareb kregen klachten over een verbrande huid wanneer mensen na het gebruik van het kruid in de zon gingen zitten. "Ook kunnen andere klachten zoals duizeligheid, diarree en angst optreden", aldus het RIVM.

Anton Rietveld, hoofd van de afdeling Voedselveiligheid bij het RIVM, stelt dat bij voedingssupplementen en thee niet bekend is vanaf welke dosis sint-janskruid schadelijk kan zijn. Bovendien worden voedingssupplementen - in tegenstelling tot geneesmiddelen - niet getest of verplicht tot wetenschappelijk onderzoek.