Het Openbaar Ministerie (OM) laat dinsdag weten mee te kijken met het politieonderzoek naar het politieoptreden tijdens een uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Het OM vindt het nog te vroeg om te zeggen of het op eigen initiatief een strafrechtelijk onderzoek naar het politiegeweld opent, maar zegt dat "de gebeurtenissen van afgelopen zondag de aandacht hebben".

Duizenden betogers kwamen zondagmiddag op het Malieveld in Den Haag bijeen voor een demonstratie van Nederland in Verzet en hielden zich daarbij niet aan de geldende regels. Toen een aantal demonstranten weigerde te vertrekken, greep de politie in.

Twee demonstranten raakten gewond nadat politiehonden werden ingezet. Een agent loste een waarschuwingsschot toen een hondengeleider werd belaagd door demonstranten. Beelden van het politieoptreden leidden tot verontwaardiging op onder meer sociale media.

De politie doet nog onderzoek naar de gebeurtenissen van die dag. Volgens het OM zal het nog enkele weken duren voor er meer duidelijkheid over de feiten en omstandigheden is.

Amnesty International riep het OM en de gemeente Den Haag op het politieoptreden te onderzoeken, omdat de beelden volgens de organisatie duiden op "disproportioneel politiegeweld". De mensenrechtenorganisatie zegt zich af te vragen of de politie voldoende heeft gedaan om escalatie te voorkomen en hoe de politie en gemeenten in het vervolg kunnen reageren op de demonstraties.