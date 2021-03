Een tram op de Utrechtse Uithoflijn is dinsdag rond 11.00 uur ontspoord na een aanrijding met een voertuig. Volgens een politiewoordvoerder is niemand gewond geraakt, maar wordt de bestuurder van de bestelbus voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel.

Het ongeval gebeurde vlak bij het stadion van FC Utrecht. Daar botste de tram door een nog onbekende oorzaak op het bestelbusje.

Vervoerder U-OV weet niet hoeveel passagiers er in de bewuste tram zaten. Het tramverkeer is door U-OV voor onbepaalde tijd stilgelegd. De bovenleiding is zwaar beschadigd. Volgens de vervoerder is tramverkeer dinsdag niet meer mogelijk op de lijn.

Ook de laan die parallel aan de trambaan loopt, is dinsdag afgesloten. De politie laat weten dat de Laan van Maarschalkerweerd in beide richtingen is afgesloten, omdat het tramstel dwars over de weg staat.

De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de Herculeslaan volledig is geblokkeerd door de tram en dat het verkeer wordt omgeleid.