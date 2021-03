In een trein ter hoogte van het Noord-Hollandse dorp Koog aan de Zaan heeft dinsdagochtend een incident met een vuurwapen plaatsgevonden. Daarbij is voor zover bekend niemand gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. De politie heeft zeven aanhoudingen verricht.

De politie kreeg rond 9.42 uur een melding over een persoon met een vuurwapen in de trein. De woordvoerder kan nog niet zeggen of er in het voertuig is geschoten is. Getuigen zeggen tegen RTL Nieuws een schot te hebben gehoord.

"Mogelijk is er sprake van een conflict tussen meerdere personen", aldus de politie, die zegt nader onderzoek te doen.

De arrestanten zijn een achttienjarige man uit Zaanstad, een zestienjarige jongen uit Ter Apel, een jongen van zestien uit Zaandijk, een zestienjarig meisje uit Koog aan de Zaan, een jongen van vijftien uit Zaandam, een zeventienjarige jongen uit Zaanstad en een verdachte van wie de leeftijd en woonplaats niet bekend zijn. De verdachten worden op het politiebureau verhoord.

Vanwege het incident reden er geen treinen maar stopbussen tussen Zaandam en Wormerveer. Ook reizigers tussen Amsterdam Centraal en Haarlem moesten rekening houden met extra reistijd. Rond het middaguur waren de problemen op het spoor opgelost.