De politie heeft dinsdagochtend in Rotterdam een 21-jarige man aangehouden voor het beschieten van een Poolse supermarkt op maandagavond. De politie onderzoekt of er een link is met de beschieting van dezelfde supermarkt op zondagavond en eerdere aanvallen op Poolse supermarkten elders in het land.

De Poolse supermarkt aan de Franselaan werd maandag rond 22.30 uur meerdere malen beschoten. Daarbij raakte niemand gewond.

Het is niet voor het eerst dat een Poolse supermarkt in het land doelwit was. In december vorig jaar zijn er vier ontploffingen bij drie Poolse supermarkten geweest. En begin vorige maand werd een Poolse supermarkt in Den Haag twee keer beschoten.

De verdachte kon worden aangehouden op basis van getuigenverklaringen. Getuigen zagen de man wegrijden en wisten het kenteken van zijn auto te onthouden. Dinsdagochtend kon de politie de 21-jarige verdachte aanhouden in de Rotterdamse wijk Prinsenland.