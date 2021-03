Het is dinsdag op de meeste plaatsen bewolkt en in de loop van de dag valt op steeds meer plaatsen regen of motregen.

In de oostelijke helft van het land laat de zon zich mogelijk 's ochtends nog enige tijd zien. Het noordoosten krijgt mogelijk pas aan het einde van de dag te maken met een beetje neerslag.

Er waait dinsdag een matige tot vrij krachtige noordenwind. De temperatuur komt uit op zo'n 7 graden. In de avond en nacht wordt het geleidelijk droog, maar een enkele bui blijft mogelijk.

