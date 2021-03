Een Poolse winkel aan de Franselaan in Rotterdam is maandagavond beschoten. Er waren meerdere inslagen in de ruit, zegt een woordvoerder van de politie. Er zijn geen gewonden.

De winkel werd zondagavond ook al beschoten. Agenten ontdekten twee kogelgaten in de pui. Ook toen raakte niemand gewond.

Omwonenden hadden maandagavond de politie gewaarschuwd en zeiden dat ze meerdere schoten hadden gehoord. Daarna zagen ze een auto wegrijden.

Sinds december zijn er vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden. In december waren explosies bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en twee keer bij dezelfde winkel in Beverwijk. In januari was opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Toen was de winkel aan het Paletplein in Tilburg het doelwit, van dezelfde familie die ook de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert.

Een woordvoerder van de politie kon maandagavond nog niet zeggen of er een verband is tussen deze eerder ontploffingen en de recente beschietingen in Rotterdam.