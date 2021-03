Zestien van de in totaal twintig aangehouden demonstranten die zondag zijn aangehouden tijdens het uit de hand gelopen coronaprotest op het Malieveld in Den Haag zitten nog vast, maakt de politie maandag bekend. De drie mensen die op het Museumplein in Amsterdam werden aangehouden, zijn allemaal vrijgelaten.

De demonstranten kwamen zondagmiddag bijeen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Het protest mocht maximaal tweehonderd deelnemers omvatten, maar dat groeide al snel uiteen tot enkele duizenden. De aanwezigen hielden zich niet aan de geldende coronaregels, waarop de Haagse burgemeester Jan van Zanen besloot de demonstratie te ontbinden.

Een aantal demonstranten gaf geen gehoor aan het politieverzoek om te vertrekken, waarna de politie ingreep. Hierbij raakten twee mensen gewond door politiehonden. Zij zijn, nadat ze naar het ziekenhuis waren gebracht, overgedragen aan de politie.

Ook werd een hondengeleider van de politie belaagd door een vechthond van de protestanten. "Hij is niet gewond geraakt, maar zal waarschijnlijk wel aangifte doen van poging tot zware mishandeling", zegt een woordvoerder van de politie.

In Amsterdam was het minder druk bij een soortgelijke, spontane demonstratie op het Museumplein. Er waren zo'n 150 demonstranten aanwezig, die na afkondiging van een noodbevel werden gesommeerd om te vertrekken. Drie mensen gaven daar geen gehoor aan en werden gearresteerd. Zij zijn allen vrijgelaten.