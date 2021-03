Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag de maximale straf van veertien jaar cel geëist tegen Richard R., beter bekend als 'Rico de Chileen'. Het OM ziet de man als de leider van een criminele organisatie die zich beziggehouden zou hebben met witwassen, drugshandel en moorden.

In een zeer uitgebreid betoog hebben de officieren van justitie uiteengezet dat de 47-jarige R. volgens hen al jarenlang een zeer prominente rol in de onderwereld speelt. Hij werd daarbij geflankeerd door andere kopstukken als Ridouan T. en maffiabaas Raffaele Imperiale.

In deze zaak draait het om de verdenking dat R. onderdeel is geweest van een criminele organisatie en dat betekent dat de man niet vervolgd wordt voor het opdracht geven voor liquidaties. Het OM is wel voornemens om dit te doen in een al aangekondigde aparte strafzaak.

Dat de in Chili geboren en in Amsterdam opgegroeide R. een grote speler in de onderwereld is, baseert het OM op basis van vele onderschepte PGP-berichten. Uit die berichten zou af te leiden zijn dat R. degene is die bepaalt met wie er in de drugshandel wordt samengewerkt. Hij zou eveneens bepalen welke hoeveelheden cocaïne er worden verscheept en welke prijs per kilo gehanteerd moet worden. Een van de afnemers is Imperiale.

46 Chileense politie arresteert Nederlandse crimineel 'Rico de Chileen'

Driemanschap ziet in 2015 daglicht

R. is in de jaren negentig van de vorige eeuw veroordeeld voor drugshandel in Duitsland en volgens het OM is hij na zijn vrijlating in 2005 weer op dezelfde voet verder gegaan.

In 2015 heeft R. een dusdanige positie in het criminele milieu verworven, dat de tot levenslang veroordeelde Naoufal F. aan T. voorstelt om 'Rico' te ontmoeten. F. is een bekende van beiden en laat T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, weten dat R. " uit hetzelfde hout is gesneden". De ontmoeting volgt en "een driemanschap is geboren", aldus de officier.

Het met drugshandel verdiende geld is volgens het OM door R. vakkundig witgewassen. Het verhaal van de verdachte zelf, dat hij zijn geld verdiende met de handel in horloges, verhuur van dure auto's en/of ondergronds bankieren, wordt door justitie aan de kant geschoven als ongeloofwaardig en "hersenspinsels".

De doelwitten van de beoogde liquidaties van R. en zijn organisatie zijn volgens het OM eveneens te herleiden naar de drugshandel. Het gaat om concurrenten en criminelen die tot een rivaliserende groep behoorden. Verdenkingen die volgens R. niet kloppen.

R.'s advocaat zal woensdag aan het woord komen. De uitspraak in deze zaak zal vermoedelijk pas in mei volgen.