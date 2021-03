De politie heeft zondag op en rond het Malieveld in Den Haag ruim twintig aanhoudingen verricht. Dat gebeurde bij de rellen die uitbraken nadat de burgemeester besloot om een demonstratie tegen het kabinetsbeleid te ontbinden omdat de demonstranten zich niet aan de coronaregels hielden.

Bij de rellen werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid, waarop werd besloten om de ME in te zetten. Daarbij werden ook een waterkanon en politiehonden ingezet.

Een politieagent loste een waarschuwingsschot toen een hondengeleider belaagd werd door demonstranten tijdens een charge. Zijn hond werd geschopt en zelf werd hij belaagd door een vechthond van een van de relschoppers.

Daarnaast raakten twee personen gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Bij een ander incident werd een vrouw geraakt door een bus van de ME. "Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling", aldus de politie.

De actie op het Malieveld in Den Haag, georganiseerd door Nederland in Verzet, zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig, wat in de loop van de middag opliep tot enkele duizenden.

De politie verzocht de demonstranten rond 16.00 uur te vertrekken van het Malieveld. Een aantal personen gaf hier geen gehoor aan en gebruikte vervolgens geweld tegen agenten.