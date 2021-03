Aan de randen van het Malieveld in Den Haag, waar zondag werd gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid, zijn rellen uitgebroken. De politie werd bekogeld met vuurwerk en heeft verschillende mensen opgepakt. Met charges waarbij politiepaarden werden ingezet, zijn de relschoppers van het Malieveld verwijderd.

De laatste circa 45 deelnemers van de uit de hand gelopen demonstratie op het Haagse Malieveld zijn beland in de Mesdagstraat, een doorgaans zeer rustige straat in het Benoordenhout. De demonstranten kunnen er door een blokkade van de politie niet uit, maar zijn rustig.

Eerder op de middag had de burgemeester besloten de demonstratie te ontbinden. Daarop werd het Malieveld omsingeld door tientallen leden van de Mobiele Eenheid en werd een waterkanon ingezet om iedereen van het veld te krijgen. Er werd een waarschuwingsschot gelost en er werden politiehonden ingezet, aldus de politie op Twitter.

Op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen demonstreerden tegenstanders van het kabinetsbeleid op het Malieveld. De demonstratie is georganiseerd door Nederland in Verzet.

44 Politie verwijdert relschoppers met waterkanon en paarden van Malieveld

Maximaal tweehonderd mensen

De demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig, wat in de loop van de middag opliep tot enkele duizenden.

"Dit is locatie A. Als we hier worden weggeslagen, gaan we naar locatie B", zei organisator Michel Reijinga van Nederland in Verzet voorafgaand aan de demonstratie. Om welke locatie het hierbij gaat, zei hij niet.

Eerder op de dag was het al druk in Den Haag en de aanwezigen hielden onderling onvoldoende afstand. Omdat de politie wilde voorkomen dat het nog drukker werd op het Malieveld, was eerder al het treinverkeer naar de hofstad stilgelegd. Er vertrekken nog wel treinen vanuit Den Haag.