De burgemeester van Den Haag ontbindt de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld in Den Haag. Dat roept de politie momenteel om op het terrein. Mensen worden opgeroepen direct weg te gaan. Op de locatie staan nog enkele duizenden demonstranten. De Mobiele Eenheid is ingezet om het Malieveld leeg te maken.

De demonstranten zijn omsingeld door de politie. Zeker één persoon is aangehouden, blijkt uit beelden op Twitter. Inmiddels is een charge uitgevoerd door de aanwezige Mobiele Eenheid om het Malieveld leeg te maken.

"Dit is locatie A. Als we hier worden weggeslagen, gaan we naar locatie B", zei organisator Michel Reijinga van Nederland in Verzet voorafgaand aan de demonstratie. Om welke locatie het hierbij gaat, zegt hij niet. Veel demonstranten zouden richting Plein 1813 willen lopen, ongeveer 1 kilometer ten westen van het Malieveld.

Eerder vandaag verliep het rustig. De aanwezigen hielden onderling onvoldoende afstand. Omdat de politie wilde voorkomen dat het nog drukker op het Malieveld wordt, was eerder al het treinverkeer naar de hofstad stilgelegd. Er vertrekken nog wel treinen vanuit Den Haag.

Op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen demonstreerden tegenstanders van het kabinetsbeleid op het Malieveld. De demonstratie is georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. De demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig.

De politie weert betogers en verspert de weg met bussen om te voorkomen dat mensen vanaf station Den Haag Centraal naar het Malieveld kunnen lopen. Datzelfde geldt voor andere toegangswegen in de stad. De meeste demonstranten komen overigens met het openbaar vervoer.

Om de hoek bij de Koekamp was een andere betoging aan de gang. Daar demonstreerden enkele tientallen mensen tegen klimaatverandering. Ook daar waren maximaal tweehonderd mensen toegestaan. Het ging er netjes en rustig aan toe. De betoging is inmiddels afgelopen.