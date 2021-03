Journalist Igor Cornelissen is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1962 en 1996 redacteur bij weekblad Vrij Nederland. Daarnaast schreef hij veel boeken, waaronder het vorig jaar verschenen Mijn opa rookte ook een pijp. Dat boek beschouwde hij volgens De Stentor als de afronding van zijn memoires.

Op sociale media wordt de markante journalist en auteur veelvuldig herdacht door bekenden en oud-collega's. "Hoor vandaag dat Igor Cornelissen is overleden. Geboren Zwollenaar, zoon van het oude volk, journalist en schrijver. Kenner van alle socialistische stromingen in ons land", schrijft iemand. "Een fenomeen is heengegaan", zegt historicus en boekenrecensent Wim Berkelaar.

Cornelissen, zoon van een joodse moeder en een christelijke vader, geloofde lang in het socialisme, maar brak daarmee in 1971. Hij schreef veel over politieke randfiguren en Oost-Europa en mensen met een joodse en linkse achtergrond. Hij was liefhebber van jazz, trompettist en pijproker.

Volgens dagblad Trouw overleed hij zaterdag aan de gevolgen van een hartaanval in zijn ouderlijk huis in Zwolle waar hij 45 jaar woonde.