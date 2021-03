Twee mannen zijn aangehouden in Noord-Frankrijk op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Groningen, waarbij woensdagavond een agent ernstig gewond raakte aan zijn gezicht tijdens een avondklokcontrole. Dat meldt de politie zaterdag.

Het gaat om een twintigjarige man uit de Groningse gemeente Oldambt en een 32-jarige Amerikaan zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De twee mannen zijn nog in Frankrijk.

Twee mannen staken woensdagavond rond 22.00 uur tijdens een avondklokcontrole in op twee agenten. Eén agent raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hoofd en hals. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.

De zwaargewonde agent is inmiddels buitenlevensgevaar, meldde politiechef Frank Smilda donderdagavond. De andere agent raakte lichtgewond en mocht snel het ziekenhuis uit.

Politie ontving ruim vijftig tips na delen beelden

De politie Noord-Nederland deelde vrijdag beelden van de verdachten. Zij zijn gefilmd toen zij over een trottoir aan de De Savornin Lohmanlaan fietsten, ter hoogte van de Beethovenlaan. Dat is nabij de plaats delict, in de Van Houtenlaan.

Na het steekincident kwamen ruim vijftig tips binnen. Volgens de politie hebben die geleid tot de aanhouding van de twee mannen. Er is een overleveringsprocedure in gang gezet om hen naar Nederland te krijgen. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.

Ook voerde een forensisch team van de politie vrijdag sporenonderzoek uit op een woonboot in Groningen in verband met de steekpartij. Het is niet bekend of de woonboot een link heeft met de verdachten.