Ook zaterdag wordt een onstuimige dag met in de ochtend pittige buien die oostwaarts over het land trekken. Daarbij zijn hagel, onweer en zware windstoten mogelijk.

Ook later op de dag vallen soortgelijke buien, maar tussendoor is ook de zon te zien.

Het KNMI heeft overdag code geel afgegeven vanwege de sterke wind. In de ochtend kunnen zware windstoten voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. Vlak aan zee zijn zelfs windstoten tot rond de 100 kilometer per uur mogelijk.

De temperatuur komt zaterdag bij een westenwind uit op rond de 8 graden. In de avond en nacht neemt de wind geleidelijk in kracht af.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.