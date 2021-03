Een 45-jarige man uit Rotterdam zit vast nadat de politie 75 kilo cocaïne, 1,5 miljoen euro en een vuurwapen in zijn huis had aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en vuurwapenbezit, maakte justitie vrijdag bekend.

In hetzelfde onderzoek hield de politie maandag drie mannen van 21, 43 en 53 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aan op verdenking van handel in verdovende middelen. Dat deed de politie aan de hand van informatie uit het zogenoemde onderzoek Argus naar de versleutelde berichtendienst Sky ECC, die de politie wist te kraken.

De vier mannen zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij veertien dagen langer vast blijven zitten.

Dat geldt ook voor de verdachten die dinsdag zijn aangehouden in de regio Rotterdam op basis van berichten die de politie kon meelezen op Sky Ecc. Bij doorzoekingen in Rotterdam zijn onder meer 27 vuurwapens, twintig messen, zeventig telefoons (waaronder ook cryptotelefoons), twaalf auto's, twee boten, een jetski, grote geldbedragen en verdovende middelen in beslag genomen.

Deze zes verdachten zijn mannen in de leeftijd van 28 tot en met 55 jaar en komen uit Rotterdam, Rozenburg, Dordrecht en Capelle aan den IJssel. Zij worden verdacht van corruptie, handel in verdovende middelen, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.