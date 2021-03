De agent die woensdagavond in Groningen meerdere keren in zijn hoofd en hals is gestoken, is buiten levensgevaar. Dat meldt politiechef Frank Smilda donderdagavond op RTV Noord. Ondertussen zijn er vijftig tips binnengekomen over het steekincident.

Het onderzoek naar de twee vermoedelijke daders is nog steeds volop gaande. Ook voert een forensisch team van de politie vrijdag sporenonderzoek uit op een woonboot in Groningen in verband met de steekpartij. De politie kan niet zeggen of de bewoner van de woonboot is aangehouden.

De politie deelde donderdagavond beelden van twee fietsen en een pet die de daders bij zich hadden, waarna ruim vijftig tips binnenkwamen.

Over de toestand van de agent deelde Smilda in het programma Noord Vandaag dat hij buiten levensgevaar is, maar nog wel op de intensive care ligt. De tweede agent die slachtoffer werd van de steekpartij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Agenten roepen getuigen op om zich te melden. Het korps stelt dat als meer beelden opduiken, deze ook gedeeld worden. "Dat kunnen de daders voorkomen door zich te melden", aldus het korps.

Woensdagavond staken twee jongemannen in op twee agenten in de Van Houtenlaan in Groningen. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zijn de daders zelf ook gewond geraakt.