Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) niet voor zijn uitspraken over de zogeheten antihomoverklaring, zo is vrijdag bekendgemaakt. Slob zei in november vorig jaar dat scholen ouders mogen vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen.

Het OM vindt dat Slob parlementaire immuniteit geniet en dat zijn uitspraken niet strafbaar zijn. "Er is geen sprake van het opzettelijk beledigen van een groep mensen of het aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun homoseksuele gerichtheid", aldus het OM in een verklaring.

Tegen de minister werd elf keer aangifte gedaan. Volgens de aangevers zou Slob het afkeuren van homoseksualiteit hebben goedgepraat.

Ook werd aangifte gedaan tegen reformatorische scholen die leerlingen of ouders vragen een antihomoverklaring te ondertekenen. Omdat in deze aangiften niet concreet werd gemaakt tegen welke school en identiteitsverklaring precies aangifte is gedaan, kon het OM de strafbaarheid niet vaststellen.

Slob draaide bij na kritiek van het kabinet

Na de uitspraken van Slob in de Tweede Kamer, kwam de ChristenUnie-politicus zwaar onder vuur te liggen. Na overleg binnen het kabinet draaide hij bij en noemde de antihomoverklaringen "een brug te ver". Hij kondigde aan de verklaringen te onderzoeken en mogelijk te verbieden met nieuwe wetgeving.

Dat bleek niet nodig, zo schreef hij afgelopen december aan de Tweede Kamer. Er zou al een "stevige wettelijke basis" liggen. Als scholen nog steeds leerlingen weigeren omdat hun ouders geen antihomoverklaring willen ondertekenen, dan grijpt de inspectie voortaan in. Scholen die weigeren, kunnen een boete krijgen.