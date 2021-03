De politie Noord-Nederland heeft beelden gedeeld van twee mannen die verdacht worden van het ernstig verwonden van een politieagent in Groningen. Er werd met een scherp voorwerp op hem ingestoken. Bij het steekincident raakte een tweede agent lichtgewond.

De verdachten zijn gefilmd toen zij over een trottoir aan De Savornin Lohmanlaan fietsten, ter hoogte van de Beethovenlaan. Dat is nabij de plaats delict, in de Van Houtenlaan.

Op basis van de beelden heeft de politie een nieuw signalement verspreid. Zo draagt één verdachte een donkere pet en donkere rugzak, die met een band over de borst is vastgemaakt. De tweede verdachte draagt een jas met een lichtere kleur en capuchon. Het zou gaan om twee jonge witte mannen, één van hen sprak Engels.

Donderdag verspreidde het korps al een urgent politiebericht waarin beelden werden gedeeld van de twee fietsen van de verdachten, evenals een zwarte adidas-pet die werd aangetroffen op de desbetreffende locatie. De politie denkt dat deze vermoedelijk van één van de verdachten is.

Politie wil en gaat meer beelden delen van verdachten

Agenten roepen getuigen op zich te melden. Het korps stelt dat als meer beelden opduiken, deze ook gedeeld worden. "Dat kunnen de daders voorkomen door zich te melden", aldus het korps.

Vermoedelijk zijn de verdachten zelf ook gewond geraakt bij het steekincident. De zwaargewonde agent werd donderdag nog behandeld op de intensive care, maar was buiten levensgevaar, berichtte RTV Noord.