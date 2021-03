Er is niet gebleken dat advocaat Yassine Bouchikhi informatie heeft gelekt aan criminelen. Dat is de conclusie van de deken, de toezichthouder op de advocatuur, schrijft NRC vrijdag.

Bouchikhi werd er door het Openbaar Ministerie (OM), net als andere advocaten, van beschuldigd informatie te hebben verspreid uit een strafonderzoek terwijl dit nog niet mocht. Communicatie tussen criminelen lag ten grondslag aan deze verdenking.

Maar net als bij advocaat Khalid Kasem en raadslieden van het kantoor Ficq & Partners als Christian Flokstra en Leon van Kleef, is de conclusie van de deken, Bas Le Large, dat er geen bevestiging is gevonden dat Bouchikhi informatie heeft gelekt.

Ook van contante betalingen aan de raadsman is volgens de deken niets gebleken. Le Large laat aan NRC weten dat Bouchikhi onnodig beschadigd is door het OM en dat er beter eerst intern onderzoek had kunnen plaatsvinden dan het op deze manier in de openbaarheid te brengen.

De deken verwijst hiermee naar een proces-verbaal dat werd opgesteld nadat kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. had verklaard dat de organisatie van Ridouan T. dankzij lekkende advocaten over gevoelige informatie kon beschikken.

Deken laakt handelen OM

De politie deed onderzoek naar onderlinge communicatie tussen vermeende leden van de organisatie van T. Op basis daarvan concludeerde het OM op zitting vorig jaar augustus dat door T. "geregelde en betaalde advocaten informatie uit het 26Koper-dossier is gedeeld met de organisatie van T., nog tijdens de beperkingen".

Beperkingen betekent dat een verdachte alleen contact mag hebben met zijn cliënt en er verder geen informatie mag worden gedeeld. Het onderzoek 26Koper gaat over een wapenvondst in 2015, waarin leden van de criminele organisatie van T. een rol speelden.

De deken zegt in NRC het handelen van het OM te hebben besproken met de hoofdofficier van justitie van het parket Midden-Nederland die toegezegd heeft de zaak intern te bespreken.