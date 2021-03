Drie fietsers die donderdag tijdens de storm op de Oosterscheldekering in Zeeland reden, zijn spontaan geplaatst voor het NK Tegenwindfietsen. De organisatie gaf hen een Golden Ticket voor de eerstvolgende editie, nadat ze het 8,4 kilometer lange traject hadden afgelegd met windkracht 9 tegen.

De drie fietsers passeerden tussen 10.00 uur en 14.00 uur nietsvermoedend de onzichtbare startlijn, waar doorgaans een keer per jaar de start is van het NK-parcours. Daar stond iemand van de organisatie om ze succes te wensen, en bij de finish werden ze afgeklokt.

"We willen de dikste en sterkste kuiten aan de start, dus hebben deze donderdag gebruikt om te kijken of er op onofficiële momenten als vandaag nog echte bikkels bestaan", zegt organisator Robrecht Stoekenbroek. "We werden niet teleurgesteld!" Overigens reed een van fietsers wel op een racefiets, wat tijdens het NK zelf niet is toegestaan. Dat moet namelijk op een gewone fiets zonder versnellingen verreden worden.

De zevende editie van het NK Tegenwindfietsen kan vanaf de herfst worden aangekondigd en gaat pas door bij minimaal windkracht 7. De inschrijving daarvan is donderdag begonnen. De laatste editie, vorig jaar februari, werd vroegtijdig afgebroken als gevolg van te harde wind.