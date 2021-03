De militaire politierechter in Arnhem heeft een militair commandant donderdag veroordeeld tot een boete van 200 euro. De 53-jarige vrouw had in 2018 namelijk een plastic tas met staatsgeheime informatie laten liggen in de trein.

De commandant ging naar een privéafspraak, maar moest die avond thuis nog wel verder werken om een deadline te halen. De informatie die ze daarvoor nodig had, zat in een ordner met daarin ook staatsgeheime informatie. De militair deed de ordner in een plastic tas om vlot de trein te halen. Verzonken in haar werk, stapte ze uit zonder de tas mee te nemen.

Een NS-medewerker, die eveneens vanwege een privéafspraak haast had, vond de tas en nam die mee naar huis om later te zoeken naar informatie over de eigenaar. Tot schrik van de vinder kwamen acht marechaussees de informatie vervolgens ophalen.

De officier van justitie had een boete van 500 euro voorwaardelijk geëist, maar de politierechter concludeerde dat de informatie niet is gelekt en dat de schade beperkt is gebleven. De rechter weegt mee dat de vrouw een fout heeft gemaakt die in haar hoge rang onacceptabel is, maar dat ze vervolgens juist heeft gehandeld om de schade te beperken.

Om wat voor soort informatie het ging, is op de zitting niet ter sprake gekomen.