Een wandelaar in het Limburgse Bemelen is donderdag onder een omgewaaide boom terechtgekomen. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 11.45 uur op 't Schoor. De politie meldt dat de boom door de harde wind werd ontworteld en vervolgens op de man viel. Inspanningen van de hulpdiensten mochten niet meer baten.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Door storm die over ons land raast, zijn meerdere bomen omgevallen, onder meer op huizen en wegen. Voor zover bekend zijn er geen andere slachtoffers gevallen.