In Vlissingen is donderdag een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is er officieel sprake van de eerste storm van het jaar, meldt Weerplaza in gesprek met NU.nl.

De komende uren blijft het in de kustgebieden hard waaien. Daarbij komen zeer zware windstoten voor. Die kunnen snelheden tot 115 kilometer per uur bereiken.

"De wind kan op nog meer windstations langs de westkust aantrekken tot stormkracht", aldus een woordvoerder van Weerplaza. "In het binnenland gaan we stormkracht niet bereiken, maar zijn de forse windstoten wel opmerkelijk."

In de middag neemt de wind af, maar in de avond zijn opnieuw forse windstoten mogelijk. Dan trekken flinke buien over het land, met kans op onweer en hagel.

Op verschillende plekken in Nederland zijn bomen omgewaaid, zoals hier in Zaandam. Op verschillende plekken in Nederland zijn bomen omgewaaid, zoals hier in Zaandam. Foto: NU.nl/Jeroen Welling

Testlocaties gesloten, problemen op het spoor

De storm leidt donderdagochtend tot overlast. Een aantal GGD-testlocaties zijn vanwege de wind gesloten en de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt niet.

Het verkeer heeft vooral in Noord- en Zuid-Holland last van de storm, constateert de ANWB. Zo is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad dicht voor zwaar verkeer en voor auto's met aanhanger.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd. De harde wind kan schade aan gebouwen veroorzaken en bomen laten omwaaien. Dat is op verschillende plekken in Nederland al gebeurd.

De laatste keer dat Nederland te maken kreeg met een officiële storm, was op 27 december. Toen werd op Vlieland windkracht 9 gemeten.