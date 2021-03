Particuliere verenigingen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van politiehonden gebruiken excessief geweld tijdens de training, schrijft Zembla donderdag op basis van klokkenluiders binnen de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Zij spreken van onder meer schoppen, stokslagen en stroomstoten.

Zembla beschikt ook over beelden waarop te zien is dat een hond bij een Brabantse KNPV-vereniging wordt geslagen met een stok en een ketting. Daarnaast is een trainer die met een stroomstootwapen naast een hond loopt te zien.

De voorzitter van de vereniging bevestigt in gesprek met Zembla dat de praktijken er plaatsvinden, omdat "agenten anders de honden niet de baas kunnen zijn". De politie weet af van de mishandelingen, beweert de voorzitter; de politie kan die namelijk aanschouwen als ze de honden komt kopen.

Volgens de klokkenluiders vindt de mishandeling van politiehonden op grote schaal plaats in Nederland. Zij stellen echter dat de politie niet ingrijpt omdat de politie en particuliere verenigingen te veel met elkaar verweven zijn: hondengeleiders van de politie zouden ook bij de KNPV honden trainen en er bestuursfuncties bekleden.

De Nationale Politie ontkent die te grote verwevenheid en zegt dat agenten in hun vrije tijd lid mogen zijn van een vereniging en daar bestuursfuncties mogen bekleden.

'Geen dierenmishandeling binnen KNVP is een illusie'

KNVP-voorzitter Wil Blaas zegt dat er sinds zijn aantreden in augustus 2020 geen meldingen over mishandelingen zijn binnengekomen. Blaas erkent echter dat het "een illusie" is dat er geen dierenmishandeling plaatsvindt binnen de KNVP. Hij laat weten dat er een onderzoek wordt gestart naar de Brabantse KNVP-vereniging.

Het is niet de eerste keer dat de mishandeling van politiehonden aan het licht komt. In 2018 toonde het televisieprogramma Rambam aan dat bij KNPV-verenigingen excessief geweld wordt gebruikt tegen de dieren. In 2020 concludeerde het programma Undercover in Nederland hetzelfde.