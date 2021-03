De politie heeft in het afgelopen jaar bijna twee keer zo veel boetes opgelegd wegens appen en bellen achter het stuur als in 2019. Ruim 168.000 bestuurders gingen op de bon, ruim 40 procent meer dan in het jaar daarvoor. Deze stijging is extra opvallend omdat veel Nederlanders een groot deel van het jaar thuiswerkten.

Het CJIB bevestigt donderdag een bericht daarover in het AD.

Het gaat niet alleen om boetes voor automobilisten: een derde van de boetes werd opgelegd aan fietsers. Het merendeel van de overtredingen is op de weg vastgesteld door agenten en niet geconstateerd door camera's. Die laatste techniek werd vorig jaar geïntroduceerd.

De boete voor appen achter het stuur bedraagt nu 240 euro, maar het kabinet kondigde onlangs aan deze snel te willen verhogen tot 340 euro. Ook onnodig links rijden wordt zwaarder bestraft, net als het vervoeren van minderjarigen zonder autogordel. De boetes voor deze overtredingen gaan omhoog van 140 naar 210 euro.