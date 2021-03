Donderdag verloopt stormachtig met zware windstoten van tussen de 75 en 110 kilometer per uur. Daarnaast kan het lokaal flink gaan onweren. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Een aantal GGD-testlocaties zijn gesloten vanwege de wind.

De windpiek volgt volgens het instituut aan het begin van de middag. Dan kunnen in het hele land windvlagen van zelfs 80 tot 100 kilometer per uur voorkomen. In het noorden en westen zijn zelfs vlagen van 100 tot 110 kilometer per uur mogelijk.

De harde wind kan schade aan gebouwen veroorzaken en bomen laten omwaaien. Ook kan hij tot hinder voor het verkeer leiden, voornamelijk in de kustgebieden.

Op een aantal plekken aan de kust zijn GGD-testlocaties gesloten. De GGD-teststraat in Vlissingen is de hele dag dicht en ook sommige testlocaties in Rotterdam-Rijnmond gaan donderdag niet open. Afspraken worden zoveel mogelijk nagebeld en verzet.

De wind neemt 's middags af, temperatuur blijft zacht

Ondanks de hevige wind en de regen is het met een middagtemperatuur van tussen de 10 en 13 graden wel vrij zacht.

In de loop van de middag neemt de wind volgens Weerplaza langzaam weer in kracht af, maar langs de kust blijft het onstuimig. Tot en met maandag zal het flink gaan waaien en regenen.

