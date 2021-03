Hoewel er in 2020 beduidend minder werd gevlogen dan een jaar eerder, moest de Koninklijke Marechaussee vorig jaar vrijwel even vaak in actie komen vanwege overlast en geweldsincidenten op Nederlandse luchthavens als in 2019.

Zo rukte de marechaussee in 2020 in totaal 101 keer uit voor ongeregeldheden aan boord van een vliegtuig op Schiphol, tegenover 114 keer in 2019.

Er moest daarnaast 1.078 keer op Nederlandse luchthavens worden ingegrepen vanwege personen die overlast veroorzaakten. "Ondanks een flinke terugloop van luchtvaart is dat aantal relatief gelijk gebleven ten opzichte van 2019, toen de marechaussee 1.196 keer in actie moest komen", zegt een woordvoerder. De meeste incidenten vonden plaats op Schiphol.

Veel van de incidenten aan boord van een vliegtuig hadden te maken met de coronamaatregelen, zoals "een vrouw die geen mondkapje op wilde doen en ging bijten, slaan en schoppen". Ook passagiers die aan boord van een vliegtuig wilden gaan roken, veroorzaakten overlast.

Volgens de woordvoerder is het werkelijke aantal incidenten veel groter, maar wordt er lang niet altijd aangifte gedaan en wordt de marechaussee pas gealarmeerd als het uit de hand dreigt te lopen.

"Wij hopen dan ook dat de aangiftebereidheid van de crew en passagiers hoog is als aan boord van een vliegtuig zich vervelende incidenten afspelen", aldus de woordvoerder. "Als we bij de aankomst of vertrek van een vliegtuig worden geroepen en er volgt een aangifte, dan onderzoeken we het incident en gaan dan in overleg met het Openbaar Ministerie in verband met een mogelijke sanctie of strafrechtelijk vervolg."