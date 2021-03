Spoorwegbeheerder ProRail neemt per direct maatregelen bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen, omdat die te gevaarlijk zijn. Dat kwam naar voren in een onderzoek dat ProRail samen met de NS heeft uitgevoerd na de dodelijke botsing tussen een trein en een landbouwvoertuig in het Drentse Hooghalen. De NS neemt daarnaast ook maatregelen om de zichtbaarheid van treinen te verbeteren.

Uit het onderzoek bleek dat zwaar verkeer meer tijd nodig heeft om deze onbewaakte spoorwegovergangen over te steken dan ProRail in eerste instantie veronderstelde. Vanwege dit nieuwe inzicht heeft de spoorwegbeheerder 137 van de in totaal 277 onbewaakte spoorwegovergangen als mogelijk risicovol bestempeld.

Bij 28 spoorwegovergangen is dat risico zodanig groot, dat er per direct maatregelen worden getroffen. Zes oversteekplaatsen worden met spoed gesloten en bij vier overgangen mogen treinen met een snelheid van maximaal 90 kilometer per uur passeren.

De zes niet actief beveiligde spoorwegovergangen (nabo's) zijn te vinden in het noordoosten van het land en sluiten donderdag voor zware voertuigen, zoals tractors. Voor één onbeveiligde spoorwegovergang geldt een uitzondering: zware voertuigen moeten hun oversteek bij die overgang vooraf melden bij ProRail.

De komende weken doet ProRail bij nog eens zeventien overgangen zonder spoorbomen of knipperlichten een extra veiligheidscheck om ook daar een maximumsnelheid voor treinen voor te bereiden. Over eventuele maatregelen bij 109 andere onbewaakte spoorwegovergangen wordt de komende tijd overlegd.

Sprinters van NS krijgen gele streep op voorzijde

NS treft daarnaast aanvullende maatregelen om de zichtbaarheid van treinen op deze onbewaakte spoorwegovergangen te vergroten. Zo moeten machinisten van sprinters per direct de koplampen feller zetten tijdens het rijden.

Daarnaast wordt de kleurstelling van treinen aangepast, ondanks dat de zichtbaarheid van de voertuigen op dit moment al wel voldoet aan Europese richtlijnen.

"We gaan vooral kijken naar het contrast op de treinen", legt een woordvoerder uit aan NU.nl. De sprinters, die nu op de voorzijde Kahol Lavan zijn, krijgen daar ook nog een gele streep. Daar is de NS al mee bezig, vertelt de woordvoerder. Ook bij de geelgekleurde intercity-treinen wordt gekeken of er meer contrast op de voorzijde gecreëerd kan worden, zodat deze zichtbaarder worden.

De sprinter moet beter zichtbaar worden door een gele streep op de voorzijde. De sprinter moet beter zichtbaar worden door een gele streep op de voorzijde. Foto: Pro Shots

Treinmachinist kwam om het leven bij ongeval Hooghalen

Bij het ongeval in Hooghalen kwam in mei vorig jaar een 58-jarige treinmachinist om het leven doordat de trein op een overweg op een zwaar landbouwvoertuig botste. Twee passagiers raakten lichtgewond.

Onlangs ging het mis in het Drentse Wijster, waar op 12 januari een vrouw om het leven kwam, en in de Overijsselse plaats Zenderen overleed vorige week een bestuurder van een bestelbus bij een botsing op een onbewaakte spoorwegovergang.