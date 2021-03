Richard R., beter bekend als 'Rico de Chileen', heeft in de afgelopen dagen verklaard dat hij zijn inkomen niet uit de misdaad haalde, maar uit verschillende handeltjes, zoals de verhuur van auto's, de verkoop van horloges en ondergronds bankieren. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dit een vaag verhaal en ziet R. als de leider van een nietsontziende criminele organisatie.

Het OM is woensdag begonnen aan het requisitoir in de zaak tegen R. waarin hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie met witwassen en liquidaties als oogmerk. Aanstaande maandag wordt de strafeis uitgesproken.

De geboren Chileen, die in Amsterdam is opgegroeid, vertelde tijdens de eerste zittingsdagen dat hij na een gevangenisstraf voor cocaïnehandel in Duitsland een ander pad heeft gekozen.

Zo begon R. een geldwisselkantoor in Colombia, ging hij vervolgens over op vastgoed en handelde hij naar eigen zeggen in dure horloges en verhuurde hij luxeauto's. Ook gaf R. toe geld te hebben verdiend met ondergronds bankieren.

OM noemt R.'s verhaal ongeloofwaardig

De officieren noemen dit verhaal woensdag "vaag, niet te definiëren en ongeloofwaardig". Volgens het OM heeft R. zijn geld verdiend met de internationale handel in drugs, al is volgens de officieren niet vastgesteld om hoeveel geld het gaat.

Volgens justitie is het wel duidelijk dat R. alleen een luxeleven kon leiden met behulp van illegale inkomsten. De dure horloges waarin de 47-jarige verdachte zou hebben gehandeld, waren volgens van de officieren van R. zelf. Ook zou hij zeker een jaar lang een luxeappartement in Dubai hebben gehuurd en over een wagenpark van 1 miljoen euro hebben beschikt.

De verdediging van R. komt op 18 maart aan het woord. Advocaat Leon van Kleef heeft meermaals gezegd dat de verdenking tegen zijn cliënt is gebaseerd op bij elkaar geraapte PGP-berichten, terwijl de context daarvan onduidelijk is.