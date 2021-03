De man die dinsdag in Amsterdam is aangehouden voor de vergismoord op Mehmet Kiliçsoy in Beuningen is de dertigjarige Jermaine M. De man werd onlangs nog vrijgesproken van wapenhandel en was ook in beeld als betrokkene bij de aanslag op rapper Bigidagoe vorig jaar.

De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Nancy Dekens laat in een reactie aan NU.nl weten dat gezien de beperkingen zij in dit stadium geen commentaar kan geven.

De politie wil alleen bevestigen dat er een man in Amsterdam is aangehouden.

Welke rol M. gespeeld zou hebben bij de vergismoord op 6 juli vorig jaar is onduidelijk. In het onderzoek heeft zich ook een andere man bij de politie gemeld, die daarop is aangehouden.

De achtergrond van de moord op Kiliçsoy is nog onduidelijk. Wel staat vast dat het een vergismoord betrof. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet duidelijk. De politie laat weten dat er een link lijkt te zijn met Amsterdam en mogelijk ook Rotterdam. In vijf panden in Rotterdam, Amsterdam en Diemen hebben doorzoekingen plaatsgevonden.

Man in beeld als verdachte neerschieten Bigidagoe

M. woont in de Amsterdamse Vechtstraat, waar in augustus vorig jaar twee schietpartijen plaatsvonden. Bij het eerste schietincident op 25 augustus werd de 23-jarige Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe neergeschoten, maar hij overleefde de aanslag.

In de nacht van 25 op 26 augustus vond opnieuw een schietincindent plaats in de Vechtstraat. Een woning werd onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. In dat onderzoek zitten inmiddels drie mannen vast.

Het Parool meldde begin januari dat M. in beeld is gekomen als verdachte van betrokkenheid bij de aanslag op Bigidagoe. Volgens de krant wordt het motief gezocht in een eerdere schietpartij, waarbij M. in zijn schouder was geschoten.

De woning van M. bevindt zich boven de woning die onder vuur is genomen en mogelijk is er dus sprake van een vergissing ervan uitgaande dat het een wraakactie betrof voor het neerschieten van Bigidagoe.

Er was vooralsnog te weinig bewijs om M. te vervolgen voor de aanslag op de rapper. Wel werd tegen hem dertig maanden geëist voor vermeende wapenhandel, maar hiervan werd de Amsterdammer vrijgesproken.