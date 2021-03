Het excessief geweld onder jongeren in Nederland is voor het tweede jaar op rij gestegen, meldt De Telegraaf woensdag. Het aantal minderjarigen dat werd verdacht van een ernstig geweldsdelict steeg het afgelopen jaar naar 1.904, tegenover 1.633 in 2019. Tegelijkertijd nam het totale aantal tieners dat in aanraking kwam met politie en justitie af, met 12 procent.

Dat zegt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM), in gesprek met de krant.

Hij noemt de ontwikkeling zeer zorgelijk, zeker "in een coronajaar waarin de criminaliteit over het algemeen juist een dalende trend liet zien. De geweldsspiraal gaat eigenlijk alleen maar omhoog."

Het aantal minderjarigen dat werd verdacht van poging tot moord verdubbelde bijna, naar 199. De sterkste toename van dit soort levensdelicten deed zich volgens Van der Burg voor in de regio Amsterdam.

Hij denkt dat preventief fouilleren kan helpen om het aantal misdrijven terug te dringen. Burgemeester Femke Halsema zegde eind augustus toe hier een proef mee te gaan doen in de hoofdstad. Tegenstanders van preventief fouilleren zijn bang dat het etnisch profileren in de hand werkt.