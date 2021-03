De politie Oost-Nederland heeft jarenlang strafrechtelijke informatie en persoonlijke gegevens van duizenden verdachten gedeeld met de Belastingdienst. Het ging om mensen die verdacht werden van betrokkenheid bij illegale hennepteelt, blijkt uit een interne brief in handen van NRC.

Het ging hierbij om informatie over het aantal wietplantjes, het type apparatuur en het stroomgebruik. Ook werden de huurovereenkomst en persoonlijke gegevens van de verdachte gedeeld. Het ging om zo'n zeshonderd meldingen per jaar.

Op basis van de verstrekte data kon de Belastingdienst een naheffing voor de inkomstenbelasting sturen, onder meer voor het geld dat is verdiend met de illegale hennepkwekerij.

In een brief aan de Eenheidsleiding Oost-Nederland schrijft een privacydeskundige echter dat het verstrekken van deze informatie niet mocht en onrechtmatig was, schrijft NRC. De politie voldeed volgens de deskundige niet aan de Wet politiegegevens en hierdoor ontbrak de rechtsgrond.

De politie deelde bijna zeven jaar onterecht de informatie van de verdachten met de Belastingdienst. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zegt in een reactie in de krant dat het korps daar inmiddels mee is gestopt.