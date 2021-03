De politie vermoedt dat de schutter die Ajax-hooligan Martin van de P. heeft doodgeschoten een dag voor de schietpartij heeft rondgehangen op de bewuste plek in het Amsterdam-Zuidoost. De dader was daar vermoedelijk afgelopen woensdag tussen 13.55 en 14.10 uur, meldt de politie dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht.

Van de P. werd om 14.10 uur op de Alexander Dumaslaan neergeschoten in het bijzijn van zijn zevenjarige dochter, die hij net daarvoor van school had gehaald. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een woordvoerder van de politie spreekt van "een bijzonder kille liquidatie".

De schutter wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat en heeft vermoedelijk Van de P. opgewacht terwijl die zijn dochter uit school haalde. De dader stond volgens de politie vorige week woensdag ook bij de latere plaats delict, maar op die dag haalde Van de P. zijn dochter niet zelf uit school. De politie roept iedereen die de mogelijke dader heeft gezien op om contact op te nemen.

Van de P. had een crimineel verleden. Hij kreeg in 2000 een celstraf van vijftien jaar opgelegd voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem.