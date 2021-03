De politie Oost-Brabant heeft dinsdagavond een man aangehouden die ervan wordt verdacht in Eindhoven een hardloopster van achteren te hebben neergestoken. Waarschijnlijk deed de dader dit zonder enige aanleiding.

Het steekincident vond maandag plaats in de Marterstraat. Het 33-jarige slachtoffer is in eerste instantie geholpen door omstanders en is daarna door de hulpdiensten zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De opgepakte verdachte is een 49-jarige man uit Eindhoven. De politie had eerder een foto van de fietsende verdachte verspreid en meerdere tips ontvangen.

Volgens de politie kon de Eindhovenaar mede dankzij de tips opgepakt worden. De politie bedankt via Twitter daarom iedereen voor het meedenken.