Het rustige winterweer slaat de komende dagen om. In de loop van woensdag trekt er regen en wind over het land. Donderdag wordt het nog onstuimiger, meldt Weerplaza.

Woensdag begint rustig, maar in de loop van de dag trekken regenbuien over land van west naar oost. Temperaturen blijven mild met 7 à 10 graden overdag, tot een graad of 6 graad in de nacht. De zuidelijke wind neemt toe tot een matig tot krachtige wind, met een stormachtige wind in de avond rond zee en het IJsselmeer.

Donderdag trekt de wind verder aan met windkracht 6 tot 7 boven land, en windkracht 8 op zee. Weerplaza sluit een zuidwesterstorm (windkracht 9) boven zee niet uit. Landinwaarts zijn er regelmatig windvlagen met windstoten tot 100 km per uur, vandaar een waarschuwing voor het verkeer. Ook dan blijft de temperatuur mild die schommelt tussen de 10 en 12 graden.

Vrijdag blijft het winderig, maar niet zo erg als donderdag.