De politie heeft een dertigjarige man uit Amsterdam opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Mehmet Kiliçsoy. De klusjesman werd vorige zomer in het Gelderse Beuningen doodgeschoten en was volgens justitie het slachtoffer van een zogenoemde vergismoord.

De Amsterdammer werd dinsdag opgepakt in zijn woonplaats. Daarbij is ook zijn huis doorzocht, laat de politie weten.

Het is de tweede aanhouding in de zaak rond de moord op Kiliçsoy. Vorige week meldde een dertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zich bij de politie na uitzendingen van onder meer Opsporing Verzocht en regionale opsporingsprogramma's.

Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, aldus de politie.

Kiliçsoy werd op 6 juli 2020 op klaarlichte dag op straat doodgeschoten toen hij op het punt stond te vertrekken naar een schilderklus. Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de 29-jarige klusjesman een onschuldig slachtoffer was. Het is vooralsnog onduidelijk wie het beoogde doelwit van de schutters was.

Eerder werden drie anderen aangehouden die worden verdacht van het stelen van de auto's die bij de moord gebruikt zouden zijn. Deze drie personen zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld, maar worden nog wel verdacht.