De politie heeft dinsdag in Nederland 30 aanhoudingen verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht na het kraken van de versleutelde berichtendienst Sky ECC. In Rotterdam is beslag gelegd op 28 vuurwapens, maakt de politie dinsdag bekend.

Opsporingsdiensten zijn erin geslaagd toegang te krijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Vanaf medio februari kon dit versleutelde verkeer live worden meegelezen. De server van Sky ECC is dinsdag offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

De politieacties maken deel uit van het grootschalige internationale onderzoek Argus dat de communicatie van criminele organisaties blootlegt. Het onderzoek leidde eerder al tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs. Het gaat om internationale inbeslagnames van duizenden kilo's cocaïne, heroïne en hasj.

Daarnaast zijn meerdere wapens in beslag genomen, zijn er drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn er miljoenen euro's in beslag genomen. Bij de eerdere acties zijn in Nederland 43 verdachten aangehouden.

Politie spreek van overtreffende trap na EncroChat

De politie spreekt van een harde klap voor de georganiseerde misdaad en zegt na de hack van EncroChat in juli 2020 opnieuw een groot succes te hebben geboekt. De politie spreekt zelfs van een "overtreffende trap", omdat de politie dit keer meer berichten kon lezen dan destijds. Het ging nu om ruim 80 miljoen berichten, tegenover 25 miljoen eerder.

Veel personen die EncroChat gebruikten, zijn volgens de politie eind vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. In Nederland zouden ongeveer 11.000 Sky-accounts worden gebruikt en wereldwijd 70.000. Met de actie zouden ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen, zijn voorkomen.

Ook grootschalige politieactie in België

In het kader van het internationale onderzoek werden dinsdag in België op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. In totaal zijn meer dan tweehonderd panden doorzocht en 48 personen aangehouden. Daarbij is meer dan 1,2 miljoen euro in beslag genomen, evenals 14 vuurwapens.

"Het is de grootste actie van de gerechtelijke politie die tot nu toe in ons land is uitgevoerd", aldus het Belgische federaal parket tijdens een ingelaste persconferentie.

Het zwaartepunt van het Belgische politieonderzoek lag in de regio Antwerpen. De Antwerpse haven is een berucht knooppunt van de internationale drugshandel.