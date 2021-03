Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar celstraf (waarvan één jaar voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man die vorige zomer met zijn auto de school van zijn kind in Grootebroek binnenreed. Volgens het OM deed hij dit met hoge snelheid en vol emotie.

Het OM acht Michel K. ook schuldig aan vernieling van het schoolgebouw en bedreiging van een leerkracht. Niemand in de school in de Noord-Hollandse plaats Grootebroek raakte bij het incident gewond.

K. reed op 1 juli 's avonds basisschool 't Palet binnen en belandde met zijn auto in de gang van het gebouw, waar op dat moment het afscheidsfeest van groep 8 aan de gang was. De aanklager vertelde dat op dat moment zestig mensen binnen waren, onder wie vijftien kinderen. Dat er geen gewonden zijn gevallen, is volgens het OM een "gelukkige omstandigheid".

Volgens het OM reed K. doelbewust de school in, omdat hij "overspoeld was door emoties" aangezien zijn zoon in een andere klas was geplaatst. De 56-jarige vader ontkende dit dinsdag tijdens de zitting: "Ik had geen doel. Ik ben gewoon gaan rijden."

De verdachte zegt zich erg te schamen

K. denkt dat er die dag iets in zijn hoofd is geknapt als gevolg van jarenlange stress. Hij kan zich er naar eigen zeggen weinig van herinneren.

Waarom hij de school in is gereden, weet hij niet. "Ik heb helemaal niets tegen die juf. En tegen de school ook niet." K. herhaalde meermaals dat hij zich heel erg schaamt en verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd.