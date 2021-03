De politie heeft in het Zeeuwse Aardenburg twee mannen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige fraude. Hierbij zijn onder meer de kantoorruimte van een hotel en een woning doorzocht. Ook zijn er speurhonden ingezet.

Verschillende bronnen melden dat het gaat om de eigenaren van hotel De Elderschans. De politie doet daar geen mededelingen over. Het hotel is in handen van twee broers die regelmatig in het nieuws zijn verschenen wegens hun flamboyante levensstijl en dure auto's.

NRC meldt dat de Zeeuwse miljonairsbroers worden verdacht van onder meer witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.

Politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zoeken onder meer naar tablets, computers en USB-sticks, aldus een woordvoerder van de politie. Daarvoor zijn vijftig personen ingezet.