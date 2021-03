Bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt dinsdag een zeer grote brand. De brandweer is met tientallen manschappen ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar dat gaat volgens de veiligheidsregio moeizaam.

Naar verwachting duurt het nog de hele dag tot het vuur onder controle is, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Bij het bedrijf dat auto's tot schroot verwerkt, staat een berg rubber-, ijzer- en metaalafval van ongeveer 100 bij 100 meter in brand. Er is eerder op de ochtend een NL-Alert verstuurd. Volgens omwonenden zorgt brandend rubber voor stankoverlast. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd binnen te blijven, deuren en ramen dicht te houden en ventilatie uit te zetten.

De rook trekt ook over de A59, maar die is niet afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat er verminderd zicht is op de snelweg tussen Engelen en knooppunt Empel en heeft de maximum snelheid daarom aangepast.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.