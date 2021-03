Het is dinsdag in het hele land bewolkt en van tijd tot tijd kan daarbij ook regen vallen. In Groningen kan mogelijks zelfs natte sneeuw voorkomen.

In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog en is er kans dat de zon doorbreekt.

In Limburg blijft het vrijwel de hele dag bewolkt met soms lichte regen. De temperatuur komt dinsdag bij een matige noordwestenwind in het hele land uit tussen de 5 en 8 graden.

In de avond en nacht klaar het op en daalt de temperatuur lokaal naar rond het vriespunt.

