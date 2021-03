De komende week begint met afwisselend zon- en wolkenvelden, maar in de loop van de week verandert dit weerbeeld en wordt het wisselvalliger. De wind trekt in de nacht van woensdag op donderdag flink aan, waardoor het donderdag onstuimig weer wordt, schrijft Weerplaza.

In de nacht van zondag op maandag zakt het kwik lokaal nog onder het nulpunt. Maandag begint zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking verder toe. Het wordt maximaal een graad of 7 met een zwakke westenwind.

Met de komst van een regengebied in de nacht van maandag op dinsdag verdwijnt ook de nachtvorst. Het weerbeeld is dinsdag vergelijkbaar met de dagen ervoor: alleen het draaien van de wind naar een zuidwestenwind is een verandering ten opzichte van het weer van maandag.

Lagedrukgebieden nemen in de tweede helft van de week geleidelijk het stokje over van de hogedrukgebieden, die zorgden voor een periode van rustig weer. Woensdag regent het daardoor van tijd tot tijd en trekt de westenwind vooral later op de dag stevig aan.

Donderdag wordt een onstuimige dag met regionaal kans op zware windstoten. Aan zee waait de westenwind vooral in de ochtend met harde tot stormachtige kracht. Er vallen enkele buien, maar de zon zal zich ook af en toe laten zien.

Vrijdag en zaterdag blijft het buiig, maar neemt de noordwestenwind geleidelijk af. Vrijdag liggen de temperaturen tussen de 5 en 7 graden, zaterdag stijgt het kwik op sommige plaatsen tot 9 graden.