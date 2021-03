De Mobiele Eenheid van de politie (ME) heeft zondagmiddag het Museumplein ontruimd nadat enkele honderden mensen zich hadden verzameld om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De politie heeft 28 aanhoudingen verricht.

Drie personen werden aangehouden voor openlijke geweldpleging en zeven wegens het niet luisteren naar een bevel van de politie. De overige achttien zijn gearresteerd omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen, zei een woordvoerster van de politie.

Burgemeester Femke Halsema, politie en justitie hadden de demonstratie eerder die middag ontbonden en hadden iedereen verzocht te vertrekken. De demonstranten zouden zich onvoldoende aan de geldende coronamaatregelen houden.

De meesten vertrokken na 16.00 uur na een oproep van de politie. De ME liep vervolgens in linie om de mensen te verdrijven. Rond 17.30 uur was de rust weergekeerd en waren ook de politiebusjes weer vertrokken.

Demonstratie werd ook vorige week beëindigd door politie

De wekelijkse demonstratie werd vorige week ook door politie, justitie en de burgemeester ontbonden, waarna de demonstranten werd verzocht te vertrekken. Omdat zij niet vertrokken greep de ME in en werden zeventien demonstranten aangehouden.

Een groepje demonstranten besloot toen naar het Leidseplein te gaan. Die samenkomst werd toen eveneens ontbonden. Eerdere demonstraties op het Museumplein liepen flink uit de hand. De politie moest toen onder andere een waterkanon inzetten.