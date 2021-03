Een 37-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Een 33-jarige plaatsgenoot heeft vermoedelijk meerdere keren op hem ingestoken. Deze man is aangehouden.

Het incident gebeurde op de 1e Middellandstraat in Rotterdam. Eerder meldde de politie dat ook het slachtoffer was aangehouden, maar dat is niet het geval.

Tegen 0.30 uur meldden getuigen dat twee mannen op straat ruzie hadden en dat met een mes meerdere keren werd gestoken. Een van de getuigen greep in en wist te voorkomen dat het slachtoffer erger gewond raakte, zo stelt de politie.

De verdachte en het slachtoffer zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het motief van de vermeende dader is niet duidelijk; de politie doet onderzoek.

Volgens RTV Rijnmond zou de getuige de aanvaller hebben overmeesterd door met een knuppel op zijn hoofd te slaan. AD meldt dat de man deze knuppel in zijn auto liggen.